文化庁は4月27日、活動実態のない「不活動宗教法人」などが脱税やマネーロンダリング（資金洗浄）などに利用されるのを防ぐため、対策検討会議を開催した。今後、実態を把握するため初めての調査を実施し、年内にもガイドラインを策定する。文化庁によると、全国の宗教法人は2024年12月時点で約18万法人。このうち、5,019法人は活動実態がなく、「不活動宗教法人」に該当するという。同庁は2025年7月、2024年「不活動宗教法