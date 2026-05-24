＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン3日目◇23日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞メジャー「全米プロ」翌週の米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。キム・シウー（韓国）が「68」で回り、トータル21アンダーで首位を守った。2023年「ソニー・オープン・イン・ハワイ」以来の通算5勝目がかかる。〈写真〉平田憲聖は軸ブレしない“イマドキ”スイングトータル19アンダー・2位タイに昨年覇者で世界ラン