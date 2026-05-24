＜ブリヂストンレディス3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞今季1勝（通算2勝）、現在メルセデス・ランキング2位につける菅楓華は、首位に立つ入谷響との2打差を追う最終日に臨む。〈連続写真〉平均パット数1位の菅楓華順手で握って振り子ストロークで打つ前日の悪天候の影響を色濃く残すような肌寒い一日。そのなかで5つのバーディ（3ボギー）を奪い、トータルスコアを6アン