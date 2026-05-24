世界三大映画祭のひとつ、フランスのカンヌ国際映画祭で、濱口竜介監督の作品「急に具合が悪くなる」で主演した岡本多緒さんらが女優賞を受賞しました。日本人の女優賞獲得は初めてです。記者「いま濱口監督と出演者らがレッドカーペットを歩いて、授賞式の会場に向かいます」カンヌ国際映画祭の授賞式は日本時間の24日午前3時すぎから始まり、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」で主演した岡本多緒さんとフランス人女優のヴィ