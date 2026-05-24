◇インターリーグホワイトソックス ― ジャイアンツ（2026年5月23日サンフランシスコ）村上宗隆内野手（26）が所属するホワイトソックスは23日（日本時間24日）、敵地でジャイアンツと対戦。三塁手のミゲル・バルガス（26）が1イニングに2度、太陽光で飛球を見失って大量失点した。4回に3点を先制され、5回表に3点を返して追いついた直後の守備で、ホワイトソックスは2回途中からマウンドに上がった2番手フェディーがジ