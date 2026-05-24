「やめないで」――約20年来のファンが、休業中の沢尻エリカに偶然出会い、号泣しながら伝えた思いとは。23日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、沢尻本人がスタジオに登場し、ファンとの意外な交流や、プライベートで見せる“姉御肌”な一面が語られた。沢尻エリカ2005年放送のテレビドラマ『1リットルの涙』で、難病と闘う少女を演じ、大きな注目を集めた沢尻