「3776m」はどうやって測った？ 富士山と測量技術の歴史 伊能忠敬の驚異的な測量技術 富士山の標高が3776mというのはよく知られていますが、2024年に人工衛星を用いた測位システムによって、最新の値が3775.56mに改定されました。四捨五入すると3776mになるため、現在もこれまで通りの標高を用いるのが一般的です。 富士山測量の歴史をさかのぼったとき、実測に基づく日本地図『大日本沿海輿地全図』を完成させた伊能忠