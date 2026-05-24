お義母さん、成人した息子をキスで起こすの!?醤油ドバドバの件にも勝る衝撃です。さっそくいろいろ起きていますが、これまだ同居生活3日目なんですよね…。果たして、醤油たっぷり牛スジ煮込みのお味は…？>>【まんが】お義母さん！ 味が濃すぎです(ウーマンエキサイト編集部)