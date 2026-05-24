ベトナムのサンドイッチ「バインミー」の専門店が続々登場し、大手バーガーチェーンも参入するなど注目が高まっています。 【写真を見る】なぜ人気？ベトナム料理の「バインミー」“和風”や“スイーツ系”も登場【THE TIME,】そろそろ食べとく？バインミーバゲットで肉やパクチー、大根＆人参のなますなどを挟んだベトナムのソウルフード「バインミー」週末には長い行列ができる『バインミー★サンドイッチ』（東京・高田馬