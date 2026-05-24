高市政権の経済運営に手詰まり感が漂っています。イラン戦争でインフレ懸念が一段と強まったことで、長期金利の上昇に歯止めがかかりません。為替市場でも円安が進み、先月末の市場介入効果が、ほぼ『帳消し』になりました。金融市場は「金融緩和と財政拡大」という、デフレ時代に全盛を極めた、看板の修正を迫っているのです。【画像でみる】止まらない長期金利上昇と為替介入効果『ほぼ帳消し』、市場が促す政策修正長期金利が一