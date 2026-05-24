本日5月24日（日）、川島明（麒麟）＆藤本美貴がMCを務める『気になるアレの縁ドロール』の第3弾が放送される。普段私たちが何気なく接しているモノ・コトには、出来上がるまでにたくさんの人々の働きがある。同番組は、そんな意外と知らない身近なモノの人と人との物語を追求し、テレビや映画のような“縁（エン）ドロール”で締めくくる番組だ。今回は「日常の中のふとした疑問スペシャル」。日々生活する中で「なんでこうなって