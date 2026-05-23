「口の中が渇きやすい（ネバつく）」「食べ物が飲み込みにくい」などの症状が気になることはありませんか？ これらの症状はドライマウス（口腔乾燥症）の可能性があり、そのまま放置すると日常生活にも支障をきたしてしまうおそれがあります。そこでドライマウス（口腔乾燥症）の原因について、いぬかい医大モール歯科クリニック院長（医療法人社団博伸会理事長）の犬飼先生に聞きました。 監修歯科医師：犬飼 伸二