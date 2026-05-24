開催：2026.5.24 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 5 - 2 [パイレーツ] MLBの試合が24日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとパイレーツが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はパトリック・コービン、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。 1回裏、1番 ジョージ・スプ