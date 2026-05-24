ラ・リーガ最終節（第38節）の9試合が23日に各地で一斉開催で行われた。ラ・リーガは第37節終了時点で、すでにバルセロナの優勝が決定。来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いも2位レアル・マドリード、3位ビジャレアル、4位アトレティコ・マドリード、5位ベティスがCL出場権を確保。さらに、ヨーロッパリーグ（EL）出場権争いもコパ・デル・レイ王者のレアル・ソシエダと6位セルタと7位ヘタフェを中心とするEL