ラ・リーガ最終節（第38節）が23日に行われ、レアル・マドリードとアスレティック・ビルバオが対戦した。今季すでに無冠が確定し、アルバロ・アルベロア監督の今季限りでの退任が決定しているレアル・マドリード。サンティアゴ・ベルナベウでの今季最終戦では同じく今季限りの退団が決定したダニエル・カルバハルのラストダンス、キリアン・エンバペの2季連続ラ・リーガ得点王の行方に注目が集まった。対する12位のアスレテ