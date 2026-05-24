パキスタンのシャリフ首相は5月23日、浙江省杭州に到着し、4日間の日程で中国公式訪問をスタートさせました。外交部の報道官は先日、シャリフ首相の訪中について、中国とパキスタンの国交樹立75周年の節目に行われる重要なトップ交流だと説明しました。その上で、中国は今回の訪問を契機に、両国の伝統的な友好関係を受け継ぎ、全方位的な協力を深化させ、新時代におけるより緊密な「中国・パキスタン運命共同体」の構築に向けた新