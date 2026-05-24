お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が24日放送される。今回は「地中海リゾートをイメージしたスゴイ家」が登場する。【スゴイ家】結婚＆家族の同居を見据え…壁が取り払える長男の部屋山根と遼河が訪れたのは東京都杉並区。2025年築の木造2階建てで、敷地面積は114.6平方メートル、20坪の建物だ。外観は水色、夫は会社