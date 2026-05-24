俳優・中村倫也、お笑い芸人・劇団ひとり、山崎弘也が、お笑いコンビ・タイムマシーン3号を引き連れ、きょう24日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）に出演する。【番組カット】中村倫也の不安は的中…？ボケたがる松村北斗中村とひとりは2度目、山崎は4度目の登場のため、SixTONESも「安心する」と笑顔。約9ヶ月ぶりの参戦となる中村は「SixTONES、マジでスゲェなって思いました」と前回を振り返り、「“