◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)今季初の完封勝利をあげた阪神・村上頌樹投手。試合後のヒーローインタビューで喜びを明かしました。この日は不運な当たりはあったものの、クリーンヒットは1本のみと、巨人打線を3安打に抑える好投。110球を投げ、奪三振8、与四球0、無失点としました。前回登板となる16日の広島戦では、今季初完封を目指し9回のマウンドにあがるも、2アウトからタイムリーを浴びイニング途