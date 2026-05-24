6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、日本のボーイバンドとして初めて、2026年4月にフィリピン・マニラで行われた人気音楽プラットフォーム「Wish 107.5」運営のバス型スタジオ「Wish Bus」の公開収録に参加。パフォーマンス映像が、「Wish 107.5」公式YouTubeチャンネルで公開された。【動画】BE:FIRST、日本のボーイバンド初「Wish Bus」公開収録参加「Wish Bus」は、車内でライブパフォーマンスを収録・配信するス