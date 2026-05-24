横浜市内のホテルで横浜（現DeNA）入団発表が行われた1993年（平5）12月9日、自宅に帰って藤田元司さんに電話した。「いろいろお世話になりました」とお礼を言うと、こうおっしゃってくれた。「大変だったねえ。よく頑張った。全部一人で抱えてやったんだから立派なもんだ。苦労させたなあ。お前みたいな子は最後までジャイアンツにいなきゃいけなかったのになあ。悪かった。ごめんな。横浜に行って頑張れよ」こんなこと言っ