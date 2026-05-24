「大相撲夏場所・１４日目」（２３日、両国国技館）歴史的な大混戦にもつれ込んだ。平幕の伯乃富士が賜杯争い単独トップの大関霧島を寄り倒し、１０勝目を挙げるとともに逆転初優勝の可能性を残した。小結若隆景は琴栄峰を押し出し、霧島に並ぶ１１勝目。義ノ富士にすくい投げを決めた藤凌駕、藤ノ川を引き落とした宇良が１０勝に乗せた。７人が優勝戦線に残り、史上最多６人による優勝決定戦の可能性が出た。デイリースポーツ