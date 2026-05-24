ベトナム南部ホーチミンを走る都市鉄道＝2026年3月（共同）バイク大国ベトナムの南部ホーチミンで、日本が支援して2024年末に開業した地下鉄を含む都市鉄道が、市民の生活を変えつつある。駅直結のビルで飲食を楽しんだり、バイクから渋滞のない電車に乗り換えて通勤したりする人が増えている。中東情勢緊迫によるガソリン価格の高騰で、エコで安価な移動手段として注目され、利用増に拍車がかかった。（共同通信ハノイ支局＝松