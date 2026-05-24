テレビ大阪は6月13日から、大阪市中央区の同局1階多目的ホールで『光の国ミュージアム ウルトラマンXRジャーニー』を開催する。8月30日まで。【写真】歴代ウルトラマンと記念ショット…VR内の撮影写真「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念して、円谷プロダクションとABALの共同プロジェクトで開発された。隊員服のアバターを選択し、4つのエリアでさまざまな世界観のミュージアムを体験することができる。バーチャル空間では