フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭授賞式が23日（日本時間24日）開かれた。最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）に主演のベルギー・フランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）とダブル主演した女優・モデル・映画監督のTAOこと岡本多緒（41）が、そろって女優賞を受賞した。日本人俳優の女優賞受賞は、同映画祭79年