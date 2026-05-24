オリックスの2年目、麦谷祐介外野手が2軍戦で打撃を復調させている。結果を欲しがり空回りした2か月の1軍での経験をレベルアップにつなげる。「自分を見失った部分がありました。結果を出さなくてはいけない、ヒットが欲しい、ヒットが欲しいという気持ちが強すぎました。とにかく自分と向き合って、いつでも1軍に上がれる準備をしたいと思います」。2軍降格を伝えられた翌日、大阪・舞洲の球団施設で会った麦谷は前向きで、表