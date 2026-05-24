子どもの目からは仲のいい友達だと思っていても、大人から見るとそうではないこともあります。今回は、筆者の友人が経験した“ショッキングな出来事”を紹介します。 祖母と同居していた家はたまり場に 私の家は大きな平屋建て。そこに私たち家族と、祖母が一緒に暮らしていました。 私たちの居住スペースはいつも子どものたまり場になっていて、放課後になるといつも誰かしらが遊びに来ていました。 両親は共働き