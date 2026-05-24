チームがインスタグラムで公開バレーボールSVリーグ女子、大阪マーヴェラスの林琴奈は2025-26シーズンのレギュラーシーズン・ベストレシーブ賞に輝いた。19日の年間表彰式には黒のドレスで出席。ファンの視線を集めた。黒を基調とし、きらびやかなビーズのフリンジがあしらわれたシックなロングドレスに身を包んだ林。耳には存在感のあるイヤリングが光る。両手でトロフィーを大事そうに抱え、カメラに向かって満面の笑みを浮