地球から発した電波は光の速度で地球を飛び出し、宇宙の果てまで届いていると考えられます。そんな電波が作る「電波バブル」というアイデアと地球外生命体に電波が届く可能性などについて、インド工科大学ルールキー校博士課程の学生でブロガーのNishant氏がまとめています。Exploring the Wonders of the Cosmoshttps://www.thescientificdrop.com/2026/05/earths-radio-bubble-every-signal-weve.html人類がこれまで宇宙へ漏らし