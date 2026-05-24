RB大宮の西村卓朗SD「外国人選手やベテラン選手も話を聞いてもらうように」今年1月からRB大宮アルディージャに環境を変え、選手と向き合っている西村卓朗スポーツダイレクター（SD）。2025年末まで働いていた水戸ホーリーホック時代は、昨季J2優勝のキャプテンのMF大崎航詩、今季J1百年構想リーグEASTで4ゴールと気を吐いているFW渡邉新太らを筆頭に、チーム編成を一手に担ってきたため、選手たちの長所短所やキャラクターを含め