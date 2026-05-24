志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第7話が24日に放送。映里（長濱ねる）がミンソク（志尊）に復縁を迫る。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第7話ミンソク（志尊淳）＆映里（長濱ねる）本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブス