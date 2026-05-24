第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）に出走するジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）。忘れな草賞勝ちから挑む同馬を５つのポイントからチェックする。【戦歴】２走前の１勝クラスで芝に転向し、２連勝。全く底を見せないレースぶりで、注目を集めている。ＪＲＡ女性騎手として初めてクラシックに騎乗するデビュー５年目、今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩