２０１６年の大ヒットドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」（ＴＢＳ系）などに出演してきた女優の高山侑子（ゆうこ、３３）が、離婚を公表した。「ご報告です」と題して２５日までに自身のインスタグラムを更新し「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」と書き出し「私事で恐縮ではありますが、このたび離婚をしましたことをご報告させていただきます」と離婚を公表した。「たくさん話し合いを重ね、これからはそ