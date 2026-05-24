◆米大リーグレッドソックス―ツインズ（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２試合連続ベンチスタートとなった一戦で、４回に乱闘寸前、一発触発のにらみ合いが発生した。レッドソックスは２点を追う４回２死一、二塁、ラファエラの適時二塁打で１点を返し、さらに一塁走者のコントレラスが一気に本塁生還を狙ったが、スライディングせず、捕手・カラティ