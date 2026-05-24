２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが五輪卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さんとの２ショットを披露した。高橋さんは２５日までに自身のインスタグラムを更新し、雑誌の企画で石川さんと対談したことを報告。白のセットアップ姿の高橋さんは、白地に黒のドット柄のジャケットを着用した石川さんと仲良く寄り添う姿や、２人でフィ