every.ホープは大村市出身の新人ボートレーサーです。 幼い頃から憧れ続けた舞台に立った19歳。 目指すは地元での最高峰の舞台です。 最高速度は時速80キロ。 水しぶきを浴びながら走ります。 『水上の格闘技』と呼ばれるボートレース。 この過酷な世界に飛び込んだのは大村市出身の山田 陽翔 選手(19)です。 「5457長崎支部・山田陽翔。最後まで全力で