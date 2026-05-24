今季も打撃で好調を維持しているトラウト(C)Getty Images果たして、今季は愛する球団を離れるのか。球界屈指の強打者でありながら、チームタイトルに恵まれないマイク・トラウトの動静が小さくない話題を呼んでいる。【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェック彼が所属するエンゼルスは、今季にカート・スズキ監督による新体制を発足。若さを重視したチーム作りで、12年ぶりのプレーオフ進出を目指し