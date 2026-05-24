健康診断の数値も問題ない。食事にも気をつけ、運動もしている。それでも人生の質を大きく左右してしまうのが「認知症」だ。多くの人は、認知症の原因を「年齢」や「遺伝」と捉えがちだが、実際には、日々の何気ない習慣の中に、見落とされているリスクが潜んでいる。元オックスフォード大の医学研究者であり、医学博士として脳と糖の関係を研究してきた下村健寿氏は、その最大の要因の一つが「糖」であると指摘する。下村氏の著書