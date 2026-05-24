疲れが抜けない。集中できない。やるべきことはあるのに、思うように動けない――。「体力がない」と感じる人ほど、実は自分の周りの環境を管理できていないかもしれない。自分のコンディションではなく、周りのコンディションを整えるとどう変わるのか。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集しそのヒントを紹介する。自分をとりまく環境