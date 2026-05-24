生産性が重要視される現代社会の中で、ふと「疲れた」と感じるタイミングはないだろうか。そんな働き盛り世代のビジネスパーソンを救うヒントが、東洋思想にあるという。齋藤孝とphaが、こんな時代にあえて「脱力」して生きることの魅力を語り合う。※本稿は、教育学者の齋藤 孝、作家のpha『あらゆる悩みは東洋思想で解決するかも』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。脱力できるようになった40代におすすめなのが「東