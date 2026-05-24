歌手郷ひろみ（70）が23日、埼玉・越谷のサンシティホールで、全国ツアーの初日公演を行った。オープニングで「55周年記念の大感謝祭でもあります！最高の時間を過ごしましょう！」と呼びかけると、ファンも大歓声で応えた。8月1日リリースの新曲「I’m Neo G」や代表曲「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」など全21曲を披露した。今年はファンクラブ発足55周年で、来年はデビュー55周年。この日は今年1月に、母・原武輝