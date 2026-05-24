佐藤二朗（57）が23日、都内で原作・脚本・主演の映画「名無し」（城定秀夫監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。5年前に映画化を企図して執筆も、過激な作風などからお蔵入り寸前だった脚本が、漫画化を経て実写化が実現し「感慨深い」と語った。物語にちなみ、名前を付けた印象的な出来事は？との質問に、丸山隆平（42）は24年2月にSUPER EIGHTに改名したことを挙げ「大きな転機。メンバーで何日もかけて話した時間で絆が強