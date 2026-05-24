◆米大リーグブルージェイズ５―２パイレーツ（２３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、１７日（同１８日）の敵地・タイガース戦以来６試合ぶりのベンチスタート。９回の守備から途中出場したが、昨季サイ・ヤング賞を初受賞し、今季も同賞の有力候補の怪物、Ｐ・スキーンズ投手（２３）との初対決はお預けとなった。チームはスキーンズを相手に