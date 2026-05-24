俳優矢野聖人（34）が23日、都内で主演映画「心のパズル」（門脇重治監督）初日舞台あいさつに登壇した。解離性同一障害を題材に、心の多面性に焦点を当てた作品。多重人格の演出家（六角慎司）やトランスジェンダーの社長（小松利昌）ら、マイノリティーに属する人々が登場する。矢野は「人を受け入れる、理解する気持ちを考えるきっかけになった。当たり前だけどなかなかできないこと。そういうことを、この映画を通して感じてい