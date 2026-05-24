雇用保険から退職に伴って支給される給付金（いわゆる失業手当）には、65歳未満の方に支給される基本手当と65歳以上の方に支給される高年齢求職者給付金の2種類があります。 今回は、基本手当と高年齢求職者給付金について詳しく解説します。 雇用保険の求職者給付 雇用保険では、離職した被保険者が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう、一般被保険者を対象とした基本手当と65歳以上の高年齢被保