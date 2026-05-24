1972年ポルシェ9111971年8月から生産されたMY1972モデルは、年々厳しさを増す排気ガス規制に対応するため、再びスケールアップされる。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #111972年ポルシェ911編全2枚84mmのボアはそのままに、ストロークを70.4mmに伸ばし、排気量を2341ccに拡大。911T にもメカニカル・インジェクション採用され、140hpを発揮。911Eと911Sの最高出力は165hp、190hpに達した。空冷水平対向6気筒 2341cc