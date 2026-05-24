●わだかまりが解けつつある小一郎・慶夫婦 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、17日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第19話「過去からの刺客」の視聴分析をまとめた。(左から)仲野太賀、吉岡里帆＝『豊臣兄弟！』第19話より(C)NHK○「与一郎を抱きしめとうございます!」「相分かった」最も注目されたのは20時25分で、注目度81.6％。