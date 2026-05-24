モデルでタレントの滝沢眞規子が、全身黒のコーディネートを公開し反響を呼んでいる。過去の投稿で抜群のスタイルでロンドンの街並みに溶け込む様子などを公開していた滝沢。２４日までにインスタグラムで「ロンドンから帰ってきて東京も寒くてびっくりです。面倒なので同じような格好でいいやという感じですｗ」とつづると、スーツタイプの全身黒系コーデで鏡越しに撮影した全身ショットや愛犬のショットを複数アップした。