俳優の中村獅童が、26日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)中村獅童、中村夏幹、中村陽喜＝テレビ朝日提供歌舞伎だけでなく、ドラマ・映画と多方面に活躍する獅童。祖父は歌舞伎の名女形・三代目中村時蔵さんだったが、父は早くに歌舞伎俳優をやめ、会社員になってしまったので、親戚はたくさんいるが“歌舞伎界の御曹司”ではなかったそう。そのため、群衆役しかもら