日本テレビ系「皇室日記」（日曜・前６時）は２４日、初代キャスターを務めた久能靖さんを追悼した。久能さんは２日、横浜市内の施設で老衰のため亡くなった。９０歳だった。「皇室日記」は１９９６年にスタートし、久能さんは前身の「皇室グラフィティ」時代も含めて２００９年まで１７年にわたりキャスターを務めた。番組ではナレーションで「知られざる皇室の姿を取材してきました」と三笠宮さまや常陸宮ご夫妻、高円宮